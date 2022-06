Violenza contro gli agenti durante un controllo in discoteca, 19enne stordito col taser e arrestato 

Hanno dovuto renderlo innocuo con il taser e arrestarlo. La scorsa notte, durante un controllo interforze in via Zamenhof, presso il locale Loft – Nu Club, gli agenti della polizia di Stato hanno tratto in arresto un militare statunitense il quale, in stato di grave alterazione psico-fisica dovuto alla eccessiva assunzione di sostanze alcooliche, si è opposto alle verifiche che gli operatori interforze stavano effettuando all’interno della discoteca, con il supporto dei vigili del fuoco e della polizia militare USA.

Il soggetto (R. C. O. le iniziali) militare di 19 anni di stanza alla caserma Ederle – si è sin da subito rifiutato di sottoporsi al controllo opponendo una violenta resistenza: durante le operazioni di identificazione. Il giovane soldato ha infatti iniziato ad agitarsi con violenza nei confronti delle forze dell’ordine, tanto che un agente del reparto prevenzione del crimine della polizia di Stato è rimasto ferito per essere poi medicato dai sanitari del pronto soccorso cittadino e giudicato guaribile in 5 giorni. I poliziotti non hanno avuto altre alternative che utilizzare la pistola a impulsi elettrici in dotazione al fine di fermare l’azione violenta dell’individuo. Una volta reso innocuo, il militare è stato arrestato per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’uomo al momento è vigilato presso l’ospedale di Vicenza in attesa della udienza di convalida che si terrà quest’oggi innanzi al tribunale. Sono in questo momento al vaglio del questore di Vicenza le risultanze relative agli esiti dei controlli amministrativi effettuati presso il locale di via Zamenhof, già oggetto, nei giorni scorsi, di alcune segnalazioni da parte di residenti.