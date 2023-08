Alpinista precipita dal Baffelan mentre arrampica con un amico

Domenica mattina attorno alle 10.30, la Centrale del suem di Vicenza è stata attivata, per un alpinista volato una quindicina di metri, sul primo tiro della Via Carlesso al Baffelan.

Poiché l'elicottero di Verona emergenza non riusciva ad avvicinarsi a causa della nebbia, è intervenuta una squadra del Soccorso alpino di Schio assieme al tecnico di elisoccorso.

Mentre medico e infermiera dell'equipaggio attendevano alla base della parete, i soccorritori hanno scalato fino a raggiungere l'infortunato e il compagno. Stabilizzato e imbarellato, l'alpinista è stato calato per una sessantina di metri per superare lo zoccolo iniziale. A terra è stato preso subito in carico dall'equipe medica, per essere poi portato all'ambulanza e da lì al Rifugio Campogrosso dove era in attesa l'elicottero, decollato in direzione dell'ospedale di Vicenza.