Alpinista cade e sbatte violentemente su una parete

Grave incidente per una marosticense. Attorno alle 11.45 di oggi, sabato 8 ottobre, la centrale del 118 è stata attivata per un'alpinista volata lungo la Via Decima, sugli Scalet delle Masenade, nel Gruppo della Moiazza.

La 44enne, di Marostica, stava scalando da prima, quando è volata, una protezione ha ceduto e lei ha sbattuto con il volto sulla parete. I compagni l'hanno calata su una cengia sottostante, dove, con un verricello di 50 metri l'infortunata è stata recuperata dal tecnico di elisoccorso dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore.

Dopo che, fatto campo base al Rifugio Carestiato, l'equipe medica le ha prestato le prime cure per un possibile grave trauma facciale, l'infortunata è stata trasportata all'ospedale di Treviso.