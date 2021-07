Alluvione in Belgio, Vigili del fuoco vicentini in soccorso

Sono già al lavoro in zona operazioni di soccorso in Belgio i 12 vigili del fuoco partiti giovedì sera, alle 23:10 dall’aeroporto di Marco Polo Venezia per la missione internazionale di protezione civile per l’alluvione che ha colpito il Nord Europa.

I soccorritori acquatici e fluviali dei vigili del fuoco, tutti qualificati per operare in ambiente acquatico alluvionale, provenienti dai comandi di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza e della direzione interregionale hanno raggiunto Liegi a bordo di un C 130 J dell’aereonautica militare.

Trasportati in zona operazione anche 2 fuoristrada e 4 gommoni alluvionali.