Allevatore incornato da un toro: finisce in rianimazione

Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di venerdì a Caldogno. Un allevatore di 61 anni è stato incornato da un toro mentre cercava di pulire il box dove era custodito l'animale. L'incidente è avvenuto verso le 18 in via Summano dove l'uomo ha un allevamento di bestiame.

Alla vista dell'allevatore, il toro è partito all'improvviso, caricandolo e schiacciandolo contro un'inferriata. In soccorso del 61enne, che comunque non ha perso conoscenza, è arrivata sua sorella che l'ha portato fuori dal recinto e ha chiamato il Suem. L'uomo si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Bortolo di Vicenza con un trauma toracico ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per ricostruire la dinamica del fatto, sono arrivati i carabinieri di Dueville e il personale dello Spisal.