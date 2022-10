Allevatore colpito da una rotoballa, interviene l'elisoccorso

Brutto incidente in mattinata, ad Asiago. Poco dopo le 8:30, per cause in corso di accertamento, un allevatore sarebbe stato investito da una rotoballa di quattro quintali, caduta dal camion che l’uomo stava per scaricare.

Tempestivo l’intervento del Suem, con l’elicottero di Treviso che ha trasportato l’allevatore al San Bortolo di Vicenza. Come confermano i sanitari, le sue condizioni non sarebbero così gravi com’erano parse inizialmente, e l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.