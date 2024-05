Allarme maltempo, forti precipitazioni nella notte: in forse la partita di martedì

Il Coc nuovamente riunito al comando della polizia locale alle 18.30, preso atto che i modelli previsionali confermano temporali intensi sulla città dalla notte, invita i cittadini delle zone a rischio allagamenti a spostare in via precauzionale auto e beni dagli interrati.

Precipitazioni molto intense dovrebbero infatti concentrarsi sulla città tra le 2 e le 7 del mattino, con criticità che potrebbero interessare l’asta del Retrone (zona industriale, via Fusinato, santi Apostoli), la zona Stadio e le vie Sansigoli e Cappellari.

Successivamente, nel pomeriggio, è possibile un innalzamento consistente del livello del Bacchiglione per l’effetto delle precipitazioni in montagna.

Sono disponibili sacchi di sabbia negli otto punti di distribuzione, continuamente rimpinguati grazie ai volontari, tra cui consiglieri di maggioranza e opposizione, che li stanno riempiendo nella sede della protezione civile in via Frescobaldi. 2500 sacchi sono già pronti, altri 2500 sono in preparazione.

Gli otto punti di distribuzione sono in viale Trissino (incrocio con via Del Grande - parcheggio Stadio); contra' Santi Apostoli; viale Fusinato (incrocio con strada di Gogna); piazza Matteotti (davanti all’ostello della gioventù); ponte degli Angeli (in Piazza XX settembre); viale Sant'Agostino all'incrocio con via Valdorsa; vicino alle chiesa di Debba; vicino alla chiesa di San Pietro Intrigogna.

Idrovore sono già posizionate nelle zone più critiche, come via Leoni e la zona stadio.

Amcps ha provveduto a chiudere provvisoriamente con “pannelli armo” la breccia che si è creata durante la piena della settimana scorsa sul muro della scuola Dame inglesi sul Bacchiglione. L’intervento definitivo sarà eseguito prossimamente dal Genio civile.

Al momento il Coc ritiene di tenere aperte le scuole.

Alle 12 di domani il Comitato ordine pubblico e sicurezza coordinato dal Prefetto si riunirà per decidere l’eventuale rinvio della partita Vicenza – Padova allo stadio Menti.

Pattuglie della polizia locale e squadre di protezione civile saranno operative su territorio mentre la centrale operativa sarà aperta in comando tutta la notte per rispondere ad eventuali segnalazioni al numero 0444 545311.