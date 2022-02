Si allaga lo scantinato, allarme sull'Altopiano

Martedì sera, intorno alle 21.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Brigata Liguria ad Asiago per l’allagamento di uno scantinato di un edificio in fase di ristrutturazione.

La rottura di un tubo dell’acqua potabile ha provocato l’allagamento del seminterrato per una superficie di circa 80 mq e un’altezza di 3 metri. I pompieri intervenuti da Asiago, hanno intercettato la perdita e provveduto all’aspirazione dell’acqua. Danni alle pareti in cartongesso già predisposte e all’edificio attiguo in quanto l’acqua è filtrata attraverso il muro perimetrale. Le operazioni dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa 4 ore.