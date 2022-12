Va a sbattere contro le auto in sosta, ritirata la patente a un 21enne

Nella serata di ieri, venerdì 16 dicembre, a Isola Vicentina, i carabinieri della stazione di Malo sono intervenuti in via Capiterlina per un sinistro stradale senza feriti. Dalla ricostruzione del sinistro è emerso che il conducente di un’autovettura Volkswagen Golf, nel percorrere la citata strada, avrebbe perso il controllo del mezzo andando ad impattare contro cinque autovetture in sosta.

A seguito dei controlli eseguiti dai militari, il conducente, un 21enne vicentino, è risultato positivo all’accertamento della guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e, pertanto, segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza. La patente di guida è stata ritirata per i successivi provvedimenti di sospensione di competenza della Prefettura di Vicenza. I mezzi coinvolti nel sinistro hanno riportato danni ingenti.