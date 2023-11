Alla guida ubriachi: scatta la denuncia e il ritiro della patente

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà due persone colte alla guida di veicoli in stato di alterazione psicofisica conseguente ad abuso di alcool. In particolare a Malo, i militari hanno proceduto al controllo di un’autovettura Fiat Bravo condotta da 55enne che sottoposto al controllo alcoltest risultava un tasso alcolemico nelle due prove 1,98 E 2,08 G/L; a Velo d’Astico, i militari della Stazione di Arsiero hanno proceduto al controllo di un’autovettura Audi A4 condotta da 55enne che sottoposto al controllo alcoltest risultava un tasso alcolemico nelle due prove 1,63 E 1,65 G/L.

A entrambi i conducenti è stata ritirata la patente di guida per i successivi provvedimenti di sospensione che saranno adottati dalla prefettura di Vicenza e i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo. In Schio invece i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno proceduto al controllo di un’autovettura Fiat Punto condotta da un cittadino marocchino che risultava sprovvista di copertura assicurativa poiché scaduta di validità. Per il conducente è stata contestata una sanzione amministrativa dell’importo di 866 euro e il sequestro amministrativo del veicolo.