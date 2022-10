Alla guida con patente falsa, 5.100 euro di multa

Nel corso del pomeriggio di lunedì 17 ottobre, I carabinieri della compagnia di Valdagno hanno deferito all'autorità giudiziaria berica, per la violazione degli artt. 477 e 482 del codice penale - falsita' materiale commessa dal privato - un cittadino straniero residente in Cornedo, di 45 anni, poiché trovato alla guida del proprio mezzo in possesso di una patente falsa.

Attorno alle 15:30, nel corso di un servizio perlustrativo, i militari della stazione di Recoaro, durante l'esecuzione di un posto di controllo lungo la s.p. 246 - località Marchesini di Valdagno, ha controllato una city car alla cui guida vi era il suddetto quarantacinquenne residente a Cornedo. Alla richiesta dei militari operanti di mostrare i documenti, il predetto ha presentato quale titolo di guida una patente polacca apparentemente rilasciatagli dalle autorità di quella nazione nel luglio del 2022.

I militari, sulla base di una puntuale analisi del documento e avvalendosi delle procedure previste, hanno appurato che lo stesso documento era totalmente falso. I successivi approfondimenti hanno permesso di corroborare il primo accertamento dei militari, verificando inoltre che lo stesso uomo non aveva mai conseguito la patente. Essendo quindi lo stesso privo di patente veniva elevata la sanzione amministrativa prevista per la violazione dell'art. 116 - comma 15 e 17 del codice della strada, un importo di 5.100 euro. Si è proceduto inoltre al fermo amministrativo per tre mesi del mezzo. L’uomo dovrà rispondere di falsità materiale commessa dal privato dinanzi all’autorità giudiziaria berica.