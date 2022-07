Aliante precipita in fase di decollo, muore il pilota

Tragedia in pista. Poco prima delle 13:00 di oggi, lunedì 25 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti all’aeroporto Romeo Sartori di Asiago per un aliante precipitato in fase di decollo. Nell’incidente ha perso la vita il pilota.

I pompieri arrivati dall’attiguo distaccamento, hanno estratto il pilota dalla carlinga, che è stato preso in cura dal personale del Suem e a lungo rianimato, sul posto anche l’elisoccorso di Padova. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem, ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo 46 enne di Asiago.