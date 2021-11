Minacciato con una roncola dall'ex della compagna

Stava mangiando qualcosa in un bar del centro di Zugliano, assieme alla nuova compagna e alla figlia di lei quando all'improvviso è arrivato l'ex della compagna che dopo un primo approccio soft ha estratto una lama tipo roncola colpendolo più volte. Vittima dell'accaduto è Alessandro Bizziato, agente immobiliare vicentino, celebre per aver partecipato al programma Uomini e donne.

L'ex cavaliere, non ha riportato ferite e al momento non ha sporto denuncia ma ha informato i carabinieri dell'accaduto riservandosi di farlo in un secondo momento.

L'ultima apparizione negli studi Mediaset di Alessandro Bizziato risale a qualche mese fa quando lui e la compagna Stefania Montù raccontavano entusiasti il prosieguo della loro storia d'amore nata sotto i riflettori di Uomini e donne. Poco tempo dopo, quasi a sorpresa, l'ex dama annunciava la fine della relazione, senza troppe spiegazioni da parte del cavaliere che oggi, sembra invece aver voltato pagina. I risvolti della sua nuova relazione sono però finiti nelle pagine di cronaca in quantoil vicentino è stato minacciato dall'ex della sua nuova compagna.