Cade un albero in viale Roma a Vicenza, cinque feriti: le proteste sui social

Una tragedia sfiorata o annunciata? Forse entrambe le cose. Sfiorata perché l'albero caduto verso le 14 di oggi in viale Roma, la strada che porta alla stazione, ha ferito cinque persone che fortunatamente non sono in pericolo di vita. Annunciata perché, dai commenti apparsi sui social, sembra che qualcuno avesse avvisato l'amministrazione sugli alberi pericolanti. In ogni caso la gravità del fatto ha scosso i vicentini che si stanno chiedendo: "Ma viene fatta la manutenzione delle aree verdi?".

Il fatto che un albero cada in una giornata di sole, con un vento tutto sommato leggero (ma tra le ipotesi della caduta c'è una raffica particolarmente forte) non passa di certo inosservata. Anche perché il tronco è caduto su un gruppetto di persone, vicino alla fermata dell'autobus, invadendo il marciapiede. Solo un miracolo ha impedito il peggio. I feriti, quattro studenti del Lampertico e una donna, sono stati portati al San Bortolo in codice giallo. Tre di loro tre sono feriti lievi mentre due hanno riportato traumi di media gravità.

La strada, che conduce in stazione da piazza Castello, è stata chiusa al traffico e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia di Stato e locale, i carabinieri e quattro ambulanze. Il ceppo e le radici dell'albero sono stati messi sotto sequestro mentre le operazioni di rimozione del tronco dopo le 17 erano ancora in corso.