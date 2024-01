Albero cade sulla linea ferroviaria, linea interrotta

I vigili del fuoco stanno operando, da poco prima di mezzogiorno di venerdì, lungo la linea ferroviaria Bassano Venezia altezza dell'abitato di Salzano per un albero finito sulla linea aerea: nessuna persona è rimasta ferita. La linea ferroviaria è al momento interrotta. I vigili del fuoco accorsi da Mestre stanno operando in accordo con RFI per la rimozione dell'albero.

Già 20 gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco per il vento che da questa mattina sta interessando la provincia.