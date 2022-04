Evade dai domiciliari, pronto alla fuga con 20mila e passaporto con cognome diverso: arrestato dalla polizia

La polizia di Stato martedì ha arrestato N. A., cittadino albanese di 29 anni, per il reato di evasione: era finito ai domiciliari a Napoli per gravi atti persecutori compiuti all'inizio dell'anno. Gli agenti della squadra mobile della questura, hanno rintracciato l’uomo nel centro storico di Vicenza e lo hanno portato in carcere. Il 29enne aveva a proprio carico numerosi precedenti penali per reati di varia natura: oltre che per atti persecutori anche per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il pregiudicato si stava preparando alla fuga. Quando è stato fermato dalla polizia, aveva infatti con sé un regolare passaporto, rilasciato dalle autorità del proprio Paese, ma con un cognome diverso. Inoltre gli agenti gli hanno trovato addosso una grossa somma di denaro - circa 20mila euro - di cui non è stato in grado di giustificare il possesso.