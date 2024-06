Al volante completamente ubriaco e senza patente, denunciato 49enne

A Schio, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un 49enne serbo, risultato positivo all’accertamento alcoltest con un tasso superiore a 2 g/l. Inoltre, il conducente è stato sanzionato poiché privo di patente di guida mai conseguita e sprovvisto di assicurazione Rca. Il veicolo è stato sequestrato e affidato ad una depositeria.