Ai domiciliari per reati in famiglia, 46enne non è in casa durante il controllo dei carabinieri: arrestato per evasione 

Nel pomeriggio di domenica i militari della stazione carabinieri di Montebello Vicentino hanno tratto in arresto un cittadino indiano, classe 1976 residente in quel comune.

L’uomo era sottoposto dallo scorso settembre alla misura cautelare degli arresti domiciliari con permesso di assentarsi per recarsi sul luogo di lavoro e per curare le esigenze collegate al proprio mantenimento. Misura emessa in relazione a reati commessi nel 2021 in ambito famigliare.

I militari nel corso di un controllo mattutino hanno tuttavia accertato che lo stesso non era presente presso la propria abitazione. Gli stessi davano così avvio a specifiche attività di ricerca che portavano l’uomo a presentarsi, nella tarda mattinata, presso la locale caserma senza tuttavia fornire motivazioni in merito alla sua assenza negli orari previsti.

L'uomo è stato quindi arrestato per il reato di evasione.

Ai domiciliari per violenze in famiglia, 46enne non è in casa durante il controllo dei carabinieri: arrestato per evasione