Droga e aggressioni, sigilli al locale

Locale chiuso a seguito di numerose situazioni di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica. I carabinieri della tenenza di Montecchio Maggiore, nella mattinata di venerdì, hanno eseguito un provvedimento di sospensione per otto giorni dell’autorizzazione per esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande di un pubblico esercizio ad Alte di Montecchio Maggiore.

Il provvedimento, emesso dalla Questura di Vicenza, scaturisce da proposta avanzata dai militari della tenenza di Montecchio Maggiore a seguito di numerosi eventi che nell’arco di pochi mesi hanno interessato il locale.

I militari dell’Arma sono stati infatti più volte costretti ad intervenire nel periodo tra novembre e dicembre ’22 per far fronte a ripetute situazioni di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica, in particolare diverbi, stati di alterazione alcolica, violazioni nell’ambito della normativa sugli stupefacenti ed infine una grave aggressione. A ciò si è inoltre aggiunta la presenza, in più occasioni, di soggetti d’interesse operativo attesi i loro trascorsi.