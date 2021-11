Allarme baby-gang, aggressioni in centro la notte di Halloween

Halloween, la notte dei mostri. Ma non quelli raffigurati, secondo una tradizione consumistica di matrice americana che da tempo ha preso piede anche nel nostro paese, dalle maschere mostruose indossate durante la notte di Ognisanti. Quello che è successo in centro storico a Vicenza la sera del 31 ottobre, ha il volto di un “mostro” sociale che comincia a destare preoccupazione. Il nome sommario del fenomeno è “baby-gang”, ma quel malessere non è ancora stato ben definito. Rimangono, per adesso, i fatti di cronaca e la relativa ricerca, da parte delle forze dell’ordine, dei responsabili dei due pestaggi avvenuti in piazza Castello e in piazza San Lorenzo. Nel primo caso si tratta di un ragazzino di 14 anni picchiato e rapinato, mentre nel secondo caso quella che è andata in scena è stata una rissa nella quale altri due minorenni sono stati feriti. Secondo gli uomini della questura i due episodi potrebbero essere collegati.

I fatti

Verso le 22 uno studente di 14 anni è stato circondato da un gruppo di ragazzini che non conosceva. La baby-gang lo ha aggredito all’improvviso, picchiandolo e buttandolo a terra prima di rubargli lo smartphone. Questo è quello che ha raccontato il giovanissimo alla polizia intervenuta sul posto dopo l’allarme lanciato da un testimone. Il 14 è finito in ospedale con una clavicola fratturata e ne avrà per circa 30 giorni. Il branco, nel frattempo, si era allontanato senza lasciare traccia.

A San Lorenzo, invece, un gruppo di adolescenti – probabilmente gli stessi del primo episodio – hanno aggredito altri ragazzi, accanendosi contro due 14enne. La questura ha ricevuto la segnalazione ma, al loro arrivo, l’equipaggio della volante ha trovato solo le vittime del pestaggio, poi finite in ospedali con ferite lievi e una prognosi di qualche giorno.

Gli investigatori, attraverso i filmati delle telecamere e le testimonianze dei presenti ai due episodi di violenza, stanno cercando di risalire ai responsabili delle aggressioni.

Il sindaco di Vicenza

Sugli episodi è intervenuto anche Francesco Rucco. “Le aggressioni avvenute in pieno centro storico la sera di Halloween – stigmatizza il sindaco con una nota - rappresentano un fatto molto grave che evidenzia l’acuirsi del fenomeno delle baby gang. Ho immediatamente segnalato la questione non solo al prefetto e al Comitato provinciale ordine e sicurezza, ma anche al Governo e ai parlamentari vicentini. Esiste un problema di serio disagio sociale che rischia di dilagare. Ci sono episodi ricorrenti non solo a Vicenza, ma anche a Bassano, a Schio, come del resto in numerosi centri italiani. Prima che la situazione degeneri si deve agire con fermezza. Gli aggressori vanno quanto prima individuati e puniti in modo esemplare, anche indirizzandoli a lavori socialmente utili. In questo senso collaboreremo tra sindaci per mettere a disposizione progettualità e risorse a sostegno di questi giovani problematici che devono essere accompagnati in un percorso di recupero. Desidero infine inviare un messaggio di solidarietà ai ragazzi aggrediti e alle loro famiglie che in alcuni casi conosco personalmente. Non si tratta di giovani avvezzi alle risse, ma di studenti perbene che hanno tutto il diritto di trascorrere serenamente una serata di festa in città”.