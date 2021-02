Aggredisce un poliziotto dopo aver messo a soqquadro la stanza d'albergo: arrestato 27ennne

La lite furiosa di una coppia è degenerata in violenza anche nei confronti delle forze dell'ordine intervenute in un hotel in pieno centro

Nella mattinata di giovedì la Polizia di Stato del Commissariato di Bassano del Grappa è intervenuta presso un centralissimo albergo di Bassano a seguito di una chiamata da parte del direttore il quale aveva segnalato che una coppia, per tutta la notte, aveva disturbato gli altri ospiti con urla, grida e rumori derivanti dal danneggiato dei mobili della stanza ove erano alloggiati.

Alla richiesta da parte degli operatori di quanto fosse accaduto, l'uomo, un 27enne originario di Napoli, andava in escandescenza aggredendo all'improvviso e senza motivo il poliziotto, colpendolo alle spalle e alle gambe. L'operatore di Polizia, insieme con il collega, sono riusciti a bloccare l'esagitato per poi procedere all'arresto dell'uomo per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

La donna, pur con evidenti lividi sul viso procurati dalle violenze del compagno, non accettava il ricovero nè tantomeno la visita e non intendeva sporgere denuncia nei confronti dell'uomo. E' stata anch'essa denunciata per i danneggiamenti alla stanza.