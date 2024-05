Carcere di San Pio X, situazione cronica: altri due agenti feriti da un detenuto

La segreteria interregionale USPP del Triveneto nella persona del segretario nazionale Leonardo Angiulli dà notizia che venerdì nella casa circondariale di Vicenza si è consumata l’ennesima aggressione ai danni del personale di polizia penitenziaria. L’aggressione è stata perpetrata da parte di un detenuto straniero di difficile adattamento giunto alcuni mesi fa da un altro carcere dove aveva già compiuto simili gesti.

Nelle tarda mattinata, al termine del campo sportivo, il detenuto ha spintonato violentemente l’addetto alla vigilanza delle aule trattamentali cagionandone la caduta e la consequenziale frattura di una mano.

Nelle successive operazioni di ubicazione del carcerato in isolamento cautelare, il soggetto ha aggredito un altro poliziotto colpendolo con un pugno alla tempia e cagionandogli un trauma cranico.

I due malcapitati agenti sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti presso l’ospedale San Bortolo di Vicenza dal quale sono stati dimessi con una prognosi rispettivamente di 30 e 5 giorni. Dall’inizio dell’anno le aggressioni ai danni del personale della polizia penitenziaria berica sono tredici.

“Ciò va ad aggravare ulteriormente i carichi di lavoro al personale in forza alla struttura, che espleta turni massacranti a causa della carenza di organico del personale. Il penitenziario berico per di più ha un sovraffollamento di detenuti pari al 140%”, spiega Angiulli, aggiungendo: “Non posso esimermi dal segnalare le ferite che oggi la polizia penitenziaria paga ad un prezzo altissimo, uomini dello Stato che subiscono ingiurie aggressioni e lesioni in alcuni casi permanenti. Gli eventi critici delle aggressioni in danno del personale sono un triste circostanza del sistema penitenziario, che ad oggi non è stata ancora risolta, e per questo ci rivolgiamo agli esponenti della politica e del Governo affinché adottino soluzioni utili ad eliminare la problematica segnalata ed a garantire l’incolumità dei poliziotti penitenziari al servizio dello Stato”.