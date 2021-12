Aggressione in pieno centro, pestano un 30enne e gli rubano l'auto: è caccia alla gang

Grave episodio di violenza in pieno centro a Vicenza. Un trentenne è stato aggredito da una gang di giovanissimi che gli hanno rubato prima il cellulare e poi l'auto. Il fatto è successo nella notte tra l'8 e il 9 dicembre tra contrà dei Proti e contrà Barche.

Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima ai carabinieri, attorno a mezzanotte il trentenne stava andando verso la sua auto quando è stato raggiunto e accerchiato da un gruppo di 3 o 4 persone che dopo averlo spinto a terra alle spalle e picchiato con pugni e calci, gli hanno sottratto cellulare e chiavi dell'auto. Il pestaggio è avvenuto in contrà dei Proti, mentre la vettura, rintracciata dalla gang, si trovava in contrà Barche.

La polizia, dopo circa tre ore, ha ritrovato l'auto in zona Stadio. Il trentenne è finito in ospedale per le cure: ha riportato lesioni all'occhio ed è stato dimesso con una prognosi di due settimane. I carabinieri stanno indagando per chiudere il cerchio attorno ai responsabili della rapina.