Viola i domiciliari e minaccia una donna armato di catena: arrestato 34enne

Lunedì, intorno alle 13, una donna ha chiesto l'intervento dei carabinieri dopo che un uomo da lei conosciuto, si trovava sotto la sua abitazione e la stava minacciando.

Una gazzella della Radiomobile di Bassano, l'ha quindi raggiunta all'indirizzo segnalato e accertato che l'uomo in questione era ai domiciliari. La donna, ancora in evidente stato di agitazione, oltre a fornire il nominativo della persona che l’aveva minacciata, ha riferito che lìuomo era arrivato alla sua abitazione in bicicletta e che, armato di catena, aveva colpito più volte la siepe urlandole addosso epiteti e minacce.

Grazie alla descrizione fornita dalla donna i carabinieri hanno raggiunto l'uomo, Besjon Karalliu, 34enne albanese domiciliato a Tezze sul Brenta. L'uomo si presentava sudato e stanco e, alle domande dei militari, rispondeva in modo sarcastico, asserendo di essere stato sempre a casa. Da una perlustrazione della casa, i carabinieri hanno però rinvenuto la bicicletta segnalata, con le manopole del manubrio ancora intrise di sudore.

Accompagnato negli uffici della stazione dei carabinieri di Rosà, dopo ulteriori indagini, il 34enne è stato arrestato, in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata di martedì.