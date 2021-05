Aggressione a un controllore Svt, identificati altri 2 della baby gang

L'episodio è avvenuto lo scorso febbraio su un autobus diretto a Lastebasse. Proseguono le indagini per identificare gli ultimi due dei cinque responsabili

Nei giorni scorsi gli agenti del settore di polizia giudiziaria della polizia locale di Vicenza sono riusciti a identificare altri due dei cinque protagonisti dell'episodio di aggressione ad un controllore avvenuto lo scorso 20 febbraio alle 19.40 in viale Roma su un autobus della linea 17, diretto da Vicenza a Lastebasse, e dopo la prima denuncia a carico di un giovane.

L'individuazione dei due responsabili è avvenuta grazie alla collaborazione della polizia locale Alto Vicentino e all'acquisizione di alcuni video forniti da Svt, prelevati dalle telecamere presenti nella zona.Grazie ad alcuni controlli effettuati dalle pattuglie dell’Alto Vicentino, infatti, in particolare nel Comune di Piovene Rocchette, è stato possibile identificare altri due dei cinque ragazzi che la sera del 20 febbraio, nell'intento di far salire un amico privo di biglietto, avevano spinto i controllori, facendone cadere uno a terra. Quest'ultimo, era addirittura stato colpito a calci in volto finendo all'ospedale.

Al momento, quindi, risultano tre i giovani indagati, due di maggiore età ed uno minorenne: sono stati tutti segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza e alla Procura della Repubblica dei Minori di Venezia per i reati di lesioni ed interruzione di pubblico servizio. Proseguono, a cura del settore di polizia giudiziaria, le indagini per individuare gli ultimi due giovani del gruppo.