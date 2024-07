Tenta di rubare un monopattino e aggredisce il farmacista

Ha tentato di fermare un ladro che cercava di rubare un monopattino e in tutta risposta ha ricevuto un pugno in faccia. Protagonista dell'episodio il farmacista della farmacia "Al Redentore", in piazza delle Erbe, pieno centro storico di Vicenza. Il fatto è accaduto nella mattinata di giovedì. Il farmacista ha visto uno sconosciuto intento a sottrarre il mezzo ed è intervenuto. Il malvivente gli ha però sferrato un pugno in faccia, facendolo finire contro la vetrata del negozio, che si è infranta. Il ladro è poi fuggito, non prima di aver rubato il cellulare al malcapitato professionista. Sul luogo è arrivata la polizia locale che sta indagando, anche attraverso la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, per risalire al responsabile.