Aggressione di tre criminali a un ragazzo sordo, un rider interviene per difenderlo: picchiato anche lui

Vile aggressione a un ragazzo sordo avvenuta nei giorni scorsi all'interno di un negozio di kebab in via Dante a Thiene. I bulli erano addirittura in tre. Più che bulli, criminali pregiudicati, originari dall'Est Europa e già noti alle forze dell'ordine. A difendere la persona con disabilità è intervenuto un rider che alla fine è stato picchiato dal terzetto.

Secondo una prima ricostruzione, i tre balordi - tutti di età compresa tra i 40 e i 45 anni - si trovavano all'interno del negozio di keban, probabilmente ubriachi, e stavano litigando con il titolare quando è entrato il ragazzo che, suo malgrado, si è trovato in poco tempo all'interno di un parapiglia. A quel punto è arrivato un giovane rider il quale, vista la situazione, si è messo subito a difesa di quella persona fragile, presa a spintoni e a sberle, nonché sbeffeggiata come da copione del manuale del codardo. Il coraggioso rider è riuscito a bloccare la violenza nei confronti della vittima ma ha rimediato un pestaggio da parte dei tre malviventi: calci e pugni che lo hanno fatto poi finire in ospedale.

Il provvidenziale intervento del ciclofattorino ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente e ha dato il tempo al titolare del negozio di chiamare i carabinieri. I tre malviventi sono però riusciti a fuggire prima dell'arrivo dei militari ma sono stati comunque identificati. Le indagini sono ancora in corso, come per esempio l'espulsione dall'Italia, non ancora scattati.