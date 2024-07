Emergenza in carcere in Vicenza, due agenti in ospedale e una cella in fiamme

Nella giornata di sabato 20 luglio, nel carcere di Vicenza, si è consumata la 17° aggressione dell’anno ai danni del personale di polizia penitenziaria. L’aggressione è stata perpetrata da parte di un detenuto di difficile adattamento già noto per fatti analoghi, un extracomunitario già in stato di isolamento. Nella tarda mattinata un altro detenuto, ormai noto per fatti analoghi, si è reso responsabile di gravi danneggiamenti ai beni dell'amministrazione penitenziaria.

Nel corso della mattina di sabato il primo carcerato ha danneggiato suppellettili nella cella ove era già ubicato, nel momento in cui il personale è intervenuto per bonificare la cella e rimuovere i suppellettili danneggiati e mettere in sicurezza la cella per tutelare la sua incolumità, a quel punto si è scagliato contro il primo agente, cercando di colpirlo al volto con una lametta, l’operatore è riuscito ad evitare il colpo al viso ma è stato colpito alla mano destra e successivamente colpito con un pugno al naso procurando la rottura del setto nasale. L’assistente è stato inviato all’ospedale civile dove gli è stato posto un tutore al naso con prognosi di dieci giorni.

L'altro episodio, avvenuto nella stessa giornata, ha riguardato un altro detenuto di difficile adattamento che ha provocato un incendio nella propria cella dando fuoco alle suppellettili. L’immediato intervento del personale ha evitato il peggio, ma un operatore intervenuto per domare l’incendio è stato inviato in ospedale per intossicazione a seguito dell’inalazione dei fumi.

Perontorio il commento della segreteria interregionale del Triveneto della polizia penitenziaria e del segretario nazionale Leonardo Angiulli; "È indispensabile fare un focus sulle aggressioni dall’inizio anno ben 17 aggressioni fisiche a personale di Polizia Penitenziaria si sono consumate, con un trend nettamente a rialzo rispetto all’anno 2023 in cui sono state complessivamente 19. Le innumerevoli aggressioni ai danni del contingente del Reparto di Polizia Penitenziaria creano ulteriori criticità al già risicato organico che arranca per garantire la sicurezza all’interno carcere vicentino. Ai vertici dell’Amministrazione chiediamo la sospensione di assegnazione di altri detenuti ex art. 32 per assenza camere rese inagibili in attesa di ripristino delle stesse e si chiede l’allontanamento immediato di chi si è reso responsabile dei fatti avvenuti. Appare ovvio che i continui fatti di aggressioni comportano ulteriori aggravi di lavoro al contingente di Polizia già carente per difetto del D.M. causa apertura del nuovo padiglione inaugurato nell’anno 2016 con una pianta organica fatta dall’ufficio PRAP di 73 unità che doveva essere aggiornata con altro imminente decreto ma di fatto aggiornata solo nel 2024 con 20 unità a fronte delle necessitate 73. Si chiede altresì al DAP l’assegnazione in piante stabile di un Comandante della Polizia Penitenziaria, attualmente l’incarico è ricoperto da alcuni mesi a scavalco per 3 giorni alla settimana da un dirigente del Corpo assegnato ad altra struttura penitenziaria. Un Reparto ha la necessità di un Comandante stabile per le ovvie ragioni di continuità e conoscenza del Reparto e delle progettualità. Al tutto il contingente della Polizia Penitenziaria va un plauso per l’enorme sacrificio con cui porta avanti una situazione al limite, con turni massacranti e più servizi da ricoprire, basti pensare gran parte del personale sfora con il tetto massimo di lavoro straordinario previsto pro-capite, generando altri problemi di ore di lavoro non remunerate. L’augurio di una buona guarigione va al collega che ha subito l’aggressione".