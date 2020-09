Aggredisce i carabinieri e la security, poi danneggia un'ambulanza: denunciato

Mezzo nudo in mezzo alla strada completamente ubriaco ha lanciato dei sassi contro le auto di passaggio, poi ha tentato di entrare al Monella Lap Dance dove è stato bloccato da un buttafuori che nel tentativo di impedire l'ingresso dell'uomo violento è rimasto leggeremente contuso. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Radiomobile che sono stati a loro volta aggrediti.

È successo nella notte dell'11 settembre a Rottofreno in località Cattagnina e nei guai è finito un 48enne originario di Vicenza (custode di un magazzino poco distante e con alle spalle alcuni precedenti penali) che è stato denunciato per lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Fuori di sé per l'alcol e forse per aver assunto sostanze stupefacenti era stato segnalato al 112 da alcuni automobilisti: lanciava sassi contro le vetture in transito. Immediato l'intervento dei carabinieri del Radiomobile che lo hanno trovato all'ingresso del lap dance mentre, violento e aggressivo, se l'era presa con l'addetto alla sicurezza che ovviamente gli impediva di entrare.

Ne è nata una colluttazione al termine della quale è stato caricato sulla gazzella eportato al comando provinciale dell'Arma in via Beverora dove si è reso necessario l'intervento del 118. I sanitari lo hanno caricato in ambulanza ma una volta a bordo, durante il tragitto, ha dato ancora in escandescenze ed è riuscito a danneggiare alcune attrezzature, a quel punto i carabinieri, ancora una volta, lo hanno bloccato. In ospedale è stato infine sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio

fonte: IlPiacenza