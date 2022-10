Aggressione all'interno dell'abitazione, due denunciati

Individuati e denunciati gli autori del pestaggio. I fatti risalgono allo, quando i carabinieri della stazione di Malo sono intervenuti in seguito della richiesta di un cittadino pakistano che riferiva di essere stato aggredito, all’interno della propria abitazione, ad opera di due connazionali, e a seguito dell’evento la vittima riportava lesioni guaribili in 25 giorni.

Le indagini condotte dai carabinieri, anche grazie alla certosina analisi delle immagini di videosorveglianza pubbliche, hanno consentito di individuare l’autovettura utilizzata dai due aggressori per raggiungere il luogo del commesso reato. I successivi approfondimenti hanno consentito così di identificare gli aggressori in due cittadini pakistani, il 39enne N.M. e il 42enne R.M., che sono stati segnalati in stato di libertà alla procura della repubblica di Vicenza per i reati di lesioni personali e violazione di domicilio in concorso.

Nei successivi sviluppi investigativi, emergendo alcune responsabilità nella vicenda a carico di un soggetto italiano, il 41enne R.E, su delega dell’autorità giudiziaria, nei giorni scorsi i militari hanno eseguito una perquisizione locale a carico del soggetto, che ha consentito di rinvenire nella sua disponibilità materiale utile per la coltivazione di cannabis indica, nello specifico un box per la coltivazione e bilancino, ed esigui residui di fogliame di piante di marijuana, il tutto sottoposto a sequestro.