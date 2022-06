Aggressione agli agenti, il questore chiude la discoteca: 2 anni di Daspo a un soldato americano

Risse, aggressioni ai poliziotti, violazioni di legge e turbative alla sicurezza pubblica. Per questi motivi il questore della provincia di Vicenza Paolo Sartori ha disposto la sospensione della licenza e la contestuale, immediata chiusura della discoteca "The Loft" in via Zamenhof.

Il provvedimento del Questore, che avrà una durata di 15 giorni, è conseguente alle gravi problematiche di ordine e sicurezza pubblica che si sono venute a creare negli ultimi tempi, culminate, nella nottata appena trascorsa, con l’accertamento, da parte dei vigili del fuoco e delle forze di polizia, di numerose violazioni delle norme che regolano la sicurezza delle persone e, soprattutto, con un gravissimo episodio di violenza contro un agente durante uno specifico servizio interforze disposto con ordinanza dal questore.

L’aggressione ed il ferimento dell’agente sono stati commessi da un soggetto – tale R. C. O. di 19 anni, militare di stanza alla caserma Ederle – che si era sin da subito rifiutato di sottoporsi al controllo opponendo una violenta resistenza, che solo a seguito dell’utilizzo del taser era stato possibile arginare, in modo di consentirne l’arresto.Il locale era già stato teatro, lo scorso mese di maggio, di una violenta rissa che aveva coinvolto una trentina circa di persone, alcune delle quali pregiudicate, nel corso della quale una ragazza era rimasta ferita al volto e che solo grazie all’intervento in forze di polizia e carabinieri era stato possibile sedare.

La valutazione di tutta una serie di dati relativi agli interventi pregressi effettuati, negli ultimi tempi, da tutte le forze di polizia, hanno determinato l’odierna decisione del questore, il quale ha disposto la sospensione della licenza in base all’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Come specifica la questura si tratta, in questo caso, di un provvedimento finalizzato a far sì che venga interrotta una situazione gravemente compromissoria per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ciò a prescindere da ruolo ed eventuali responsabilità in capo ai gestori, in quanto tale provvedimento, per la sua natura giuridica, non è destinato a sanzionare il loro comportamento.

Il questore Sartori, inoltre, ha disposto l’emissione, nei confronti del responsabile del ferimento del poliziotto, un decreto di divieto di accesso ai pubblici esercizi, vietandogli di accedere ai bar ed ai locali notturni di Vicenza per il periodo di 2 anni.

“Ancora una volta un gravissimo episodio di aggressione e di violenza ai danni di un agente di polizia durante un servizio di controlli nei locali pubblici cittadini. Ancora una volta i fatti che si sono verificati la scorsa notte sono stati di una gravità inaccettabile – ha evidenziato il questore Sartori –. le mie determinazioni odierne, pertanto, hanno lo scopo di porre argine ad una problematica peraltro già emersa nel recente passato, che ha creato non poche criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, tanto da spingere diversi abitanti della zona a formalizzare alle autorità le proprie accorate preoccupazioni”.