Aggredito per strada, 40enne rapinato dell’elemosina

Verso le 12 di venerdì 5 aprile, nel corso dell’ordinaria attività di controllo del territorio, l’attenzione di due agenti della “Volante” della questura è stata richiamata da un uomo che in via Dalmazia si sbracciava chiedendo ai poliziotti di avvicinarsi.

L'uomo, un cittadino di origine indiana del 1983, regolarmente soggiornante in Italia, poco prima, era stato aggredito e rapinato da un suo connazionale che - dopo una discussione - lo ha percosso con uno schiaffo al volto per poi spingerlo a terra impossessandosi del suo smartphone e della somma di 40 euro frutto delle elemosine racimolate in varie zone della città in mattinata.

L’aggressore, conosciuto molto bene dalla vittima per essere un suo connazionale, è stato descritto con dovizia di particolari e con indicazione delle esatte generalità. Lo stesso, tuttavia, si era già allontanato e non è stato rintracciato nelle vicinanze.

L’uomo aggredito non ha inteso ricorrere a cure mediche.