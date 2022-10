Aggrediti cane e l'81enne che lo portava a passeggio. «È il terzo episodio in un mese»

Quindici punti di sutura e una notte passata al pronto soccorso. È questo il bilancio della terribile avventura capitata a Fifty, un Jack Russel Broken, e l’81enne Gastone Tedesco, che lo stava portando a passegio. Nella serata di ieri, venerdì 15 ottobre, infatti, i due sono stati brutalmente aggrediti dall’Akita Inu di proprietà dei vicini. La colluttazione è avvenuta in via della Rana, a Monteviale, e a raccontare la vicenda a VicenzaToday è Thomas Tedesco, il figlio di Gastone e padrone di Fifty. Secondo Thomas, l’aggressione di ieri sera è solamente il culmine di una vicenda che va avanti da tempo.

«È il terzo episodio in un mese che vede come protagonista quel cane, ma il problema, ovviamente, sono i padroni – racconta Thomas -. Questi, marito e moglie, hanno una casa con un giardino a sbalzo, che però non è recintato. Il cane, un Akita di quaranta chili, vive dunque in un recinto all’interno del giardino. Ieri sera mio padre stava passeggiando con Fifty al guinzaglio, proprio davanti alla loro abitazione. In quel momento, però, l’Akita era fuori dal recinto, assieme alla padrona che era al telefono. Il cane è schizzato fuori dalla proprietà, saltando addosso a mio padre, che è caduto rovinosamente a terra cercando di proteggere Fifty. Dopo due o tre minuti di colluttazione, sentendo le urla, la vicina si è accorta ed è uscita, a dividerli».

Nonostante le pesanti escoriazioni, Gastone Tedesco si è precipitato immediatamente a fare medicare Fifty. «Mio padre, accompagnato da mia madre, ha portato subito il cane dal veterinario – prosegue Thomas -, dove gli sono stati applicati quindici punti di sutura per le gravi lesioni subite: ancora qualche secondo e l'Akita avrebbe potuto aprirgli la pancia. Finito l’intervento, ho quindi accompagnato mio padre, che in seguito all’aggressione ha riportato escoriazioni e contusioni in più di metà del corpo, al pronto soccorso, dove abbiamo passato tutta la nottata. Accogliere un cane di grossa taglia nella propria proprietà è una grandissima responsabilità, verso l'animale e verso la società civile, e questi sono i risultati se non si presta attenzione».

A detta di Thomas, si tratta della goccia che ha fatto traboccare il vaso, e ora lui e la sua famiglia intendono passare alle vie legali. «Un tempo avevano un meticcio – racconta -, che ha aggredito e danneggiato i miei cani per ben due volte. Poi il cane è stato investito dalla padrona, e hanno preso l’Akita. Quest’ultimo, solo nell’ultimo mese, è scappato due volte, mentre dieci giorni fa è uscito di casa e ha aggredito una donna con il suo cane. Ieri pomeriggio sono andato da loro, e la loro risposta è stata che tanto il cane è assicurato. Oggi pomeriggio sono venuti loro a scusarsi, ma non riescono proprio a comprendere la gravità della situazione. Ho già avvertito l’avvocato, con calma sistemeremo le carte, per poi procedere su tutti i fronti: qualsiasi cosa si possa fare, perché purtroppo questa gente capisce solo il linguaggio dei soldi».