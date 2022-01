Aggredisce due agenti della Polfer in stazione, arrestato un uomo

Attimi di paura in stazione ferroviaria a Vicenza. Secondo fonti qualificate un uomo, nella notte tra martedì e mercoledì, avrebbe aggredito due agenti della polfer in servizio che tentavano di riportarlo alla calma dopo una serie di comportamenti molesti.

I due agenti sarebbero stati colpiti con un corpo contundente e in loro aiuto sarebbe arrivata una pattuglia della volante della questura. Dalle prime informazioni risulta che l'uomo - a quanto sembra un ex militare americano - sia stato arrestato e condotto in carcere a Vicenza.

Non si conosce ancora lo stato di salute dei due agenti e i dettagli della vicenda. Per adesso nessuna informazione è trapelata dalle forze dell'ordine: secondo il recente decreto del ministro della giustizia Cartabia solo la procura può decidere quali informazioni devono essere divulgate ai giornalisti.

(Articolo in aggiornamento)