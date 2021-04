Aggredisce una ragazza nel sottopasso della stazione e poi fugge in treno, arrestato 25enne

Una 24enne bassanese, mentre percorreva il sottopasso di collegamento della stazione di Bassano del Grappa, è stata avvicinata da un giovane e approcciata con riferimenti anche a sfondo sessuale. Davanti al suo rifiuto, l'uomo ha iniziato a insultarla e minacciarla, cercando di trascinarla per un braccio. La ragazza si è divincolata e l’uomo l’ha colpita con un calcio. L'episodio è accaduto poco dopo le 20 di sabato 10 aprile. Poco dopo, una pattuglia della polizia locale del Bassanese ha raggiunto la stazione ferroviaria per procedere alla vigilanza che da mesi interessa l’area ed è stata avvicinata da un uomo, il quale ha segnalato l'episodio, aggiungendo che l'aggressore era salito sul treno in partenza per Trento.

Gli agenti, entrati in stazione, hanno raggiunto la giovane in lacrime che ha riferito di essere appena stata aggredita da un giovane, salito sul treno, descrivendolo nei particolari. Al che gli operatori hanno fermato il treno, salendo a bordo alla ricerca dell’uomo e rintracciandolo nella carrozza più a nord. L'aggressore è stato fatto scendere, venendo immediatamente riconosciuto dalla giovane e dai presenti. Si tratta di un 25enne residente a Valbrenta, già destinatario di foglio di via dal Comune di Bassano del Grappa emesso dal questore di Vicenza il 16 novembre del 2020.

La ragazza, che ha spiegato di essere partita da Venezia in treno e di essere scesa a Bassano del Grappa, era visibilmente provata sotto il profilo fisico e morale, è stata accompagnata dalla polizia Locale al pronto soccorso del San Bassiano, dove è stata giudicata guaribile in 7 giorni e dove l’hanno raggiunta i genitori. Come da disposizioni del pubblico ministero del Tribunale di Vicenza, l’uomo è stato tratto in arresto per violenza privata e inottemperanza al foglio di via da Bassano del Grappa, per poi essere trasferito al carcere di Vicenza.