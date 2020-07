Aggredita e violentata: individuato il responsabile 

Aggredita e costretta a subire un rapporto sessuale completo da un individuo conosciuto nel corso della serata in cui è avvenuta la violenza. A denunciare lo stupro una 46enne di Camisano Vicentino che, nella notte del 12 luglio scorso, ha chiamato i carabinieri dopo essere stata soccorsa da alcuni conoscenti.

I militari, attraverso le testimonianze e i riscontri acquisiti, sono riusciti a rintracciare nelle ore successive il responsabile. Si tratta di un 40enne residente in provincia di Padova che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il reato di violenza sessuale,