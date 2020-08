Aggredisce il marito con un coltello durante la lite: denunciata

Una lite che poteva trasformarsi in tragedia. Nel pomeriggio di domenica 2 agosto, alle 14, una 61enne ha preso un coltello da cucina e ha aggredito il marito durante una discussione per futili motivi. L'uomo, ferito all'addome con ferite superficiali, è stato soccorso dal Suem 118 e ha riportato lesioni guaribili in otto giorni. L'episodio è accaduto a Sossano all'interno dell'abitazione della coppia e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Noventa Vicentina che hanno denunciato R.B. - nata a Noventa Vicentina - per lesioni personali dolose aggravate.

