Aggredisce e rapina un passante, identificato e denunciato

Nella notte tra martedì e mercoledì, al 113 è giunta una segnalazione da parte di un cittadino del Bangladesh che, transitando in viale Milano, ha riferito di essere stato aggredito da due individui che volevano sottrargli il portafoglio e il cellulare che la vittima, al termine della colluttazione, è riuscito a trattenere con sè.

Le volanti, giunte sul posto, hanno subito effettuato una perlustrazione intercettando, poco dopo, i due sospettati. uno di questi, però, si è dato alla fuga in via Legione Antonini facendo perdere le proprie tracce. L'altro, bloccato dagli agenti, è stato subito perquisito; l'accertamento ha consentito così di rinvenire nella sua disponibilità il portafoglio della vittima.

A supporto dell'attività condotta dalle volanti, anche le immagini del sistema di videosorveglianza che hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti L'uomo, cittadino del Gambia (B.M. classe 88, regolare sul territorio nazionale) è stato quindi denuniciato alla autorità giudiziaria per il reato di rapina in concorso Il complice, fuggito al controllo, è stato individuato e sono in corso ulteriori accertamenti per la sua individuazione.