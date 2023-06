Aggredisce e minaccia i medici del Suem, fermato con il taser

?Nella notte tra domenica e lunedì alla centrale operativa della questura è arrivata una richiesta da parte del personale sanitario del Suem e della polizia locale, i quali hanno richiesto un intervento in località Saviabona, presso la comunità “Nova Vita”, per la gestione di un soggetto ospite, il quale manifestava un comportamento alterato, aggressivo e minaccioso.

Il personale medico ha riferito che durante l'intero arco della giornata un 28enne cittadino italiano ospite della comunità aveva dato pesanti segni di alterazione mettendosi in atto atteggiamenti intimidatori e violenti, comportamenti poi degenerati durante la notte, tanto da rendere necessario l'intervento della polizia .

?Al momento dell'intervento della “volante” il medico ha riferito che era necessario procedere ad una compiuta valutazione psichiatrica. Il soggetto, nonostante l'invito degli agenti a desistere da comportamenti violenti, seguitava ad essere totalmente non collaborativo e riluttante ad ogni forma di colloquio e ad ogni forma di controllo sanitario, iniziando ad un certo punto ad avvicinarsi ai poliziotti con fare minaccioso. A quel punto, agli agenti non rimaneva altro da fare che utilizzare il taser al fine di evitare gravi conseguenze per sè stessi e per le altre persone presenti.