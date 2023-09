Aggredisce e ferisce un agente in questura, arrestato 33enne

Nella notte di martedì gli agenti della polizia hanno tratto in arresto tale C.M., 33enne cittadino tunisino, pluripregiudicato e senza fissa dimora. Verso le 2, è arrivata alla questura la richiesta di intervento per una possibile intrusione di due soggetti nell’appartamento del piano terra di un condominio di via Astichello a Vicenza. Un equipaggio delle volanti, giunto sul posto segnalato, ha individuato l’appartamento interessato e, nel silenzio della notte, percepito alcune voci provenire dall’interno. Alla richiesta di accedere all’appartamento per verificare che tutto fosse nella norma, gli intrusi hanno riferito agli agenti di non essere in grado di aprire la porta di ingresso, e di avervi fatto accesso da una finestra laterale in quanto privi delle chiavi. I due, su intimazione dei poliziotti, sono usciti dall’abitazione utilizzando la finestra; quindi, dopo aver fornito le proprie generalità, hanno giustificato l’utilizzo della finestra poiché il proprietario di casa era attualmente all’estero e, prima di partire, aveva chiesto loro di accudire il cane e vigilare sull’abitazione, .

Uno dei due, il tunisino 33enne appunto, avendo fornito un'identità sulla quale risultavano a suo carico numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio e un ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso a suo carico dal questore di Modena, è stato condotto presso gli uffici della questura per essere sottoposto al fotosegnalamento. Giunto in viale Mazzini, l'uomo ha preteso di voler dormire, chiedendo insistentemente e con modi alterati di essere “lasciato in pace”. A un certo punto il tunisino ha improvvisamente sferrato un violento pugno al volto di uno degli agenti, provocandogli una vistosa perdita di sangue. Il 33enne è stato quindi arrestato per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché per lesioni in quanto all’agente di polizia, che nel frattempo era stato accompagnato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Vicenza, è stato diagnosticato un “Trauma cranio-facciale non commotivo e una ferita del cavo orale” con una prognosi di guarigione di 10 giorni.

Il tunisino è stato scortato in carcere a Vicenza in attesa del rito direttissimo, al termine del quale è stato disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di firma presso gli uffici di polizia.