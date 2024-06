Aggredisce col coltello un finanziere e poi fugge in monopattino, arrestato per tentato omicidio

Ieri, 27 giugno, un residente di origine marocchina è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio, dopo aver cercato di accoltellare un funzionario della Guardia di finanza di Vicenza operativo presso la sezione mobile e al momento dell'accaduto fuori servizio. Il fatto è avvenuto in serata ad ora di cena nei pressi di un locale poco distante dall'incrocio tra viale Trieste e via Quadri a Vicenza.

L'aggressore, inizialmente fuggito in monopattino in direzione del centro, sarebbe stato bloccato poco dopo dagli agenti intervenuti in gran numero sul posto: operatori non solo delle fiamme gialle ma pure della Questura nonché dei vigili urbani. Queste almeno sono le primissime novità che trapelano stamani proprio dal comando della polizia locale di via Soccorso soccorsetto.

Sembra fra l'altro che l'aggressore, che si è pure sentito male, avesse ingerito ovuli di qualche sostanza stupefacente. Di contro non è ancora chiaro se il contatto con le forze dell'ordine sia avvenuto nell'ambito di una azione di contrasto allo spaccio o a seguito dell'intervento degli agenti: chiamati da alcuni astanti o da alcuni avventori del locale in cui si è registrata l'aggressione. Alcuni di questi, almeno stando a quanto raccolto sulle primissime, avrebbero lamentato di essere stati minacciati con una spranga dalla stessa persona che di lí a poco avrebbe aggredito il finanziere. Si tratta ovviamente di un quadro ancora frammentario, che una volta cristallizzato dovrá passare il vaglio della autorità giudiziaria.