Agente fuori servizio sventa il furto di una bicicletta

L’operatore, notando che l’uomo aveva in mano un tronchese, si è qualificato, chiedendo cosa stesse facendo. A quel punto l’uomo ha tentato la fuga, ma è stato bloccato e identificato

Stava rincasando dopo il turno di lavoro, quando ha visto un uomo armeggiare con fare sospetto su una bicicletta parcheggiata nelle vicinanze della fermata SVT in via Trozi a Montecchio Maggiore. L’operatore della Polizia Locale dei Castelli si è avvicinato e, notando che l’uomo aveva in mano un tronchese con il quale stava tranciando la catena con cui era assicurata la bici, si è qualificato, chiedendo cosa stesse facendo.

A quel punto l’uomo ha tentato la fuga, ma è stato bloccato e identificato. Si tratta di P.S., cittadino indiano di 33 anni residente in città, che verrà denunciato per tentato furto e danneggiamento aggravato, in ragione dell'effrazione già perpetrata alla catena.

“Un forte plauso al collega Istruttore di Polizia Locale – afferma il Comandante, Alessandro Rigolon -, il quale, nonostante fosse fuori servizio, è intervenuto impedendo la commissione di un reato odioso come il furto di biciclette, di cui spesso sono vittime ragazzi, anziani o persone poco abbienti”.

“Mi unisco al ringraziamento del Comandante – dichiara il sindaco, Gianfranco Trapula -. Sono soprattutto interventi come questo che fanno sentire la vicinanza della Polizia Locale ai cittadini”.