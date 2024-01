Affaire Verdini, si dimette l'amministratore delegato della Gemmo

La Gemmo spa, colosso vicentino delle forniture elettriche e delle costruzioni con sede ad Arcugnano avrebbe comunicato in queste ore le dimissioni del proprio amministratore delegato Giuseppe Tomarchio, coinvolto nello scandalo delle commesse Anas. Al suo posto la compagnia avrebbe nominato Irene Gemmo, che non solo è tra gli azionisti chiave del gruppo di famiglia ma è anche una manager di lungo corso in seno al gruppo stesso. A dare conto della novità è l'agenzia Radiocor in un lancio di ieri 9 gennaio ripreso dal portale Borsaitaliana.it. Tomarchio e di riflesso la spa berica, di recente sono rimasti invischiati nell'ambito di una inchiesta su vasta scala condotta dalla Procura della repubblica di Roma che coinvolge, dirigenti pubblici, imprese nonché la famiglia dell'ex senatore toscano Denis Verdini. Non più tardi del 5 gennaio Vicenzatoday.it aveva dedicato al caso un lungo approfondimento. Tomarchio figura tra gli indagati eccellenti dell'inchiesta in corso.