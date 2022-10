Ritrovate a Brescia Alessia e Gloria, le due ragazzine scomparse lo stesso giorno

AGGIORNAMENTO

Stavo passeggiando per strada a Brescia quando la polizia le ha riconosciute e fermate. La vicenda delle due ragazzine vicentine scomparse il 20 ottobre si è conclusa con un lieto fine. Alessia e Gloria sono state accompagnate nella questura della città Lombarda dove le hanno raggiunte i genitori.

ALESSIA E GLORIA SCOMPARSE DAL 20 OTTOBRE

Ore di apprensione per due famiglie di Montecchio Maggiore e Pojana a causa della scomparsa, ormai da quasi una settimana, di due adolescenti. I genitori hanno denunciato il fatto ai carabinieri di Valdagno e Vicenza, diffuso un appello sui social e contattato la trasmissione “Chi l’ha visto”. Dal 20 di ottobre i famigliari non hanno infatti più notizie di Alessia, 16 anni di Montecchio Maggiore e Gloria, 13 anni di Pojana, quest’ultima non nuova a delle fughe (era scomparsa lo scorso 14 settembre e ritrovata dopo 10 giorni dai carabinieri in un locale di Montecchio Maggiore).

Le due ragazzine, che risultano nell’elenco ufficiale delle persone scomparse, si conoscevano (Gloria viveva con la famiglia a Montecchio prima di trasferirsi nel Basso Vicentino) e, secondo le forze dell’ordine, si tratterebbe di una fuga in simultanea, vista anche la contemporaneità dell’accaduto. La mamma di Alessia, Debora, ha lanciato un appello su Facebook con la scheda di “Chi l’ha visto” e la foto della figlia: “Alessia è alta 1 metro e 67 centimetri, ha occhi e capelli castani. Il 20 ottobre, giorno della scomparsa a Montecchio Maggiore, indossava una maglietta o top e jeans con scritta posteriore, scarpe da ginnastica bianche e borsone nero e uno zaino bordeaux della marca Eastpack".

Non è ancora stato reso noto, invece, l’abbigliamento di Gloria nel giorno della scomparsa, avvenuta a Lonigo prima di entrare all'istituto scolastico Rosselli-Sartori. Le ricerche delle due ragazzine sono estese in tutta l’Italia.