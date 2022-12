Addio all'ex sindaco Lorenzo Bosetti

Addio sindaco. Si è spento ieri, domenica 4 dicembre, all’età di 83 anni, Lorenzo Bosetti, ex manager della Marzotto e sindaco di Valdagno dal 1995 al 2004. A darne la trista notizia la figlia Silvia, nella prima serata.

Nato a Rivoli, in provincia di Torino, Bosetti si era trasferito a Valdagno durante la sua carriera lavorativa, diventando amministratore delegato della Marzotto nel 1981, carica che ha conservato fino al 1993. In questo frangente, è ricordato soprattutto per aver condotto l’operazione che portò all’acquisizione dell’Hugo Boss da parte del colosso laniero valdagnese. Nel 1995 fu dunque candidato a Valdagno come sindaco per la coalizione di centrosinistra, e fu rieletto nel 1999.

«È con profonda tristezza che apprendiamo della scomparsa del Dott. Lorenzo Bosetti – scrive sulla propria pagina Facebook il Pd di Valdagno -, primo cittadino di Valdagno per due mandati. Ci lascia una grande persona e un amministratore capace che ha saputo governare la città con intelligenza e generosità. Il Circolo del Partito Democratico di Valdagno si unisce al cordoglio dei suoi familiari e di tutti coloro che hanno condiviso con lui idee, passioni e progetti».