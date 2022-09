Acquisto e vendita finta di grandi quantità di elettrodomestici per truffare il fisco, nei guai una società 

I finanzieri di Bassano, nei giorni scorsi, hanno sequestrato più di 475mila euro a una srl con sede a Cassola, a membri del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati della società, accusati di aver frodato l'Iva nella commercializzazione di prodotti tecnologici. Le indagini, avviate a seguito di una verifica fiscale eseguita nei confronti della ditta - successivamente dichiarata fallita – hanno consentito di riscontrare che la società ha simulato di acquistare, da un’impresa con sede a Milano – anch’essa dichiarata fallita e coinvolta nella commissione di plurimi reati tributari – ingenti quantità di elettrodomestici, per poi procedere falsamente a rivenderli a una società slovena di fatto inesistente. La prima fase della frode – consistente in falsi acquisti da fornitori nazionali – ha permesso alla società di maturare un credito nei confronti dell’Erario, mentre la seconda fase – cioè quella di rivendita fittizia dei beni in favore di una azienda estera – è avvenuta senza l’addebito dell’Iva.

Tale condotta ha consentito di generare un inesistente credito fiscale poiché le operazioni commerciali non sono mai avvenute e, come dimostrato dalle indagini di polizia giudiziaria eseguite, sono state simulate ricorrendo all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con conseguente formazione di una provvista di denaro di cui hanno illecitamente beneficiato i componenti del cda della società italiana, privata delle risorse aziendali dagli indagati e successivamente dichiarata fallita.In definitiva, gli accertamenti di polizia giudiziaria complessivamente eseguiti hanno permesso di rilevare che i membri del consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati di una società a responsabilità limitata hanno indicato nella dichiarazione IVA, relativa al periodo d’imposta 2016, elementi passivi fittizi per un imponibile pari a più di 2milioni di euro e Iva pari a 478mila euro. Tutti sono stati segnalati alla procura per la condotta penal-tributaria relativa alla presentazione della dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, con contestuale richiesta di sequestro preventivo.