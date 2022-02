Giovane accoltellato all'uscita del locale

Aggressione alle prime luci dell'alba di domenica in zona Fiera a Vicenza. Un giovane è stato colpito da una coltellata al torace mentre si trovava all'esterno di un locale. Il giovane è stato quindi soccorso dai sanitari del Suem 118 e trasportato in ospedale in gravi condizioni

Sul posto è intervenuta la polizia che sta cercando di fare chiarezza sull'accaduto coadiuvata dai carabinieri della Setaf in quanto in quanto secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, gli aggressori sarebbero dei militari americani.