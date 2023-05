Accoltellamento il vicino di casa, ancora in carcere l'aggressore: miracolata la vittima

Un piccolo borgo sperduto sotto al massiccio del Grappa è stato lo scenario di un incredibile atto di violenza, scaturito da un parcheggio conteso. Il borgo è quello della contrada dei Cavai, località Valgadena, comune di Valbrenta. Protagonisti dell'episodio di sangue, due vicini di casa, con ruggini mai assopite che, a causa di un posto auto nella corte, sono sfociate in un accoltellamento.

Secondo la ricostruzione dei fatti, un 64enne residente in quella corte (M.P. le iniziali) , nel pomeriggio del 6 maggio ha subito diversi colpi di coltello da parte del vicino di casa, un 69enne (C.B. le iniziali). Colpi che avrebbero sfiorato di pochi centimetri la carotide. Il 64enne è stato ricoverato in codice rosso e non sarebbe ormai in pericolo di vita, mentre il suo aggressore è finito in carcere con l'accusa di tentato omicidio.

L'uomo, subito dopo aver inferto i colpi, è fuggito in auto ed è stato intercettato poco dopo dai carabinieri. Il tribunale, nella giornata di domani, martedì 9 maggio, deciderà sulla conferma della misura cautelativa nei confronti del 69enne.