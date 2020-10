Accattoni, 50 i controlli al park in due mesi: 18 violazioni accertate

Le frequenti segnalazioni inerenti l’assidua presenza di persone che chiedono l’elemosina, bivaccano e consumano sostanze stupefacenti nell'area del parcheggio Cattaneo, hanno portato all'incremento dei controlli e degli accertamenti giornalieri da parte della polizia locale.

Nel mese di settembre, infatti, sono stati effettuati 22 controlli da parte degli agenti del Comando di contra’ Soccorso Soccorsetto, mentre ad ottobre, fino ad oggi, sono stati complessivamente 25, durante i quali sono state elevate 18 violazioni al regolamento comunale. Nel pomeriggio di mercoledì scorso, la polizia locale è intervenuta identificando sul posto sette persone, tutte sanzionate. Rispettivamente sono stati redatti tre verbali per bivacco, due per accattonaggio e due per atti preparatori all’uso di sostanze stupefacenti.

Uno dei soggetti, un uomo di 68 anni, è stato anche segnalato all’autorità giudiziaria per inosservanza dell'ordine di allontanamento da Vicenza emanato nei suoi confronti dal questore.