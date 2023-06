Prometteva soldi facili con investimenti in criptovalute: promotore finanziario accusato di abusivismo

Un promotore finanziario è finito nella rete dalla Guardia di Finanza in quanto ritenuto responsabile di aver esercitato abusivamente l’attività di promotore finanziario per investimenti in criptovalute. I miliari del Comando provinciale di Vicenza, hanno infatti dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal gip del tribunale berico che dispone l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di un promotore finanziario, nonché il sequestro preventivo di tutti i dispositivi informatici e telematici nelle sue disponibilità in quanto accusato di abusivismo finanziario.

In particolare, l’indagato, seppur privo di specifica abilitazione obbligatoria per legge per l’esercizio della professione, ha agito promuovendo e stimolando una vasta platea di soggetti, al fine di effettuare investimenti nello specifico settore delle criptovalute, pubblicizzando una piattaforma d’investimento on-line in valuta virtuale.

L’attività abusiva è stata esercitata nei confronti di una platea di persone composta da un numero sempre

crescente di soggetti, residenti nel Bassanese e nelle limitrofe province, inesperti in materia finanziaria i quali, attratti da concrete aspettative di facili profitti, hanno agevolato l’ingenerarsi di un meccanismo di affiliazione di un numero sempre maggiore di clienti.

L’indagato, in questo modo, ha potuto “scalare” la gerarchia all’interno della piattaforma del sistema d’investimento, raggiungendo un ruolo apicale che gli ha assicurato sempre maggiori guadagni.

Inoltre, le operazioni di perquisizione personale e locale eseguite nell’abitazione di residenza dell’indagato

hanno permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro probatorio la somma di denaro contante pari ad 32.200 euro, in merito al quale saranno effettuati i previsti approfondimenti di polizia giudiziaria, anche al fine di accertarne la provenienza.